Во Франции исключили ускоренную процедуру вступления в ЕС для Украины

Министр-делегат при МИД Франции Бон исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Возможность предоставить Украине ускоренную процедуру вступления в Евросоюз исключена, на другие привилегии в этом вопросе также не стоит рассчитывать. Об этом заявил министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. Его слова прозвучали в эфире Europe 1.

Бон подчеркнул, что боевые действия на Украине следует прекратить как можно скорее, однако ради этого не стоит отказываться от основополагающих правил вступления в ЕС. «Любая страна, входящая в Европейский союз, должна соответствовать чрезвычайно строгим требованиям в рамках борьбы с коррупцией, верховенства закона, плюрализма СМИ, экономического развития», — уточнил министр.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС, Грузии решили отказать. Тем не менее, Киеву необходимо провести ряд реформ, чтобы претендовать на вход в объединение. В их числе — продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, законы, препятствующие коррупции и олигархии, а также отмыванию денег. Кроме того, Украина должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.