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Работавшую переводчиком террористов в Сирии россиянку осудили на 11 лет

Суд дал 11 лет колонии жительнице Махачкалы, 8 лет работавшей в Сирии на террористов ИГ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жительницу Махачкалы Дарью Болгову, уехавшую в Сирию работать на террористов. Об этом в среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянка признана виновной по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ.

В ходе процесса было установлено, что в 2013 году Болгова вылетела из Махачкалы в Турцию, затем нелегально перебралась в Сирию, где вступила в состав незаконного вооруженного формирования. Через два года женщина стала участвовать в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). До 2021 года она помогала боевикам с бытом, готовила еду и обеспечивала продуктами, а также занималась подсобным хозяйством. Болгова также работала для террористов переводчиком. При этом она вербовала новых сторонников ИГ в интернете.

2 июля 2021 года турецкие власти депортировали россиянку на родину, где ее задержали российские силовики.

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Екатерина Власова
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