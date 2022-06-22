Макрону и Шольцу предрекли потерю лидерства в ЕС из-за позиции по России

FP: аналитик Дреа предрек Макрону и Шольцу потерю лидерства в ЕС из-за позиции по России

Аналитик Эоин Дреа в своей статье для журнала Foreign Policy предрек президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу потерю лидерства в Евросоюзе (ЕС) в пользу Польши из-за желания наладить партнерские отношения с Россией.

По мнению автора материала, неоднозначная позиция Парижа и Берлина в отношении России стала причиной недоверия к ним со стороны стран Восточной Европы. На этом фоне Польша стала лидером в вопросе поддержки Украины.

Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией Эоин Дреа аналитик

Дреа обратил внимание на то, что Польша является крупнейшей экономикой в Восточной Европе и шестой по значимости в ЕС. В этой связи лидерство Варшавы может привести к большим неприятностям для Парижа и Берлина, резюмировал он.

Чем недовольна Варшава?

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Олафа Шольца и Эммануэля Макрона за продолжающиеся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, разговоры с ним «бесполезны», а контакты с Путиным лишь «узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине».

Дуда считает, что разрешить кризис на Украине возможно только за счет усиления военной поддержки страны, а не диалога. «Я был бы больше всего заинтересован в получении украинской обороной такой поддержки, которая бы позволила Украине вытеснить русских со своей территории», — заявлял польский лидер.

Эту линию продолжил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, высказывающийся о необходимости поставлять Украине больше оружия. По его мнению, страны ЕС делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета, поэтому Запад должен «сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украины здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев».

Разные позиции

Французский политик Николя Бавере указывал на то, что Европа разделилась на два блока: страны восточной части ЕС и Великобритания нацелены на усиление конфронтации с Россией. С другой стороны, Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирование ситуации путем поиска компромисса. При этом он добавил, что США занимают в данной ситуации промежуточную позицию, одновременно поставляя на Украину вооружение и поддерживая дипломатические инициативы.

Бавере пишет, что Париж, Берлин и Рим выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем переговоров с Россией о территориальном компромиссе. В то же время обозреватель Дойл МакМанус обратил внимание на то, что Макрон, Шольц и итальянский премьер Марио Драги во время недавнего визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие.

Как считает МакМанус, на Западе уже начинают появляться признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий введенных против России санкций. Он подчеркнул, что трое европейских лидеров не предоставили Зеленскому «самого желанного»: оперативных поставок нового оружия.

Состязание на выносливость

В свою очередь, американский лидер Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и странами Запада.

Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа Джо Байден президент США

По мнению Байдена, западные страны «должны терпеть» издержки. При этом президент США заверил, что не опасается раскола западного альянса, действующего против России. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Испании, на котором, как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, Россию собираются объявить угрозой безопасности.