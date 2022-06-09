Президент Польши раскритиковал Шольца и Макрона за контакты с Путиным

Президент Польши Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за продолжение переговоров с Путиным

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона за продолжающиеся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.

«Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны», — отметил Дуда.

По словам политика, контакты с российским лидером лишь «узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине». «Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер Должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов», — подчеркнул он.

Дуда уверен, что разрешение кризиса на Украине возможно только за счет усиления военной поддержки страны, а не диалога. «Я был бы больше всего заинтересован в получении украинской обороной такой поддержки, которая бы позволила Украине вытеснить русских со своей территории», — заключил президент.

Ранее Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он

Глава государства подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным не менее 100 часов. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.