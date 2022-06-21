Байден допустил состязание на выносливость между Россией и Западом

Джо Байден: конфликт на Украине станет состязанием на выносливость между Россией и Западом

Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и странами Запада. Об этом сообщает ТАСС.

«Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — заявил американский лидер. По его мнению, западные страны «должны терпеть» издержки. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Испании.

Ранее Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС. Также американский президент заявил, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию украинского государства в ближайшем будущем.

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