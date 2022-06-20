Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден допустил вступление Украины в состав Евросоюза

Президент США Байден заявил, что считает вступление Украины в ЕС весьма вероятным

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вступление Украины в состав Евросоюза (ЕС) является весьма вероятным. Такую возможность допустил президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

Также американский президент заявил, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию украинского государства в ближайшем будущем.

Ранее Байден призвал американцев отказаться от участия в боевых действиях на территории Украины. «Американские граждане не должны ехать на Украину», — считает лидер США. Он добавил, что его проинформировали о пропаже на Украине нескольких американцев. По словам президента, Белому дому в настоящий момент не поступала информация об их местонахождении.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Аксенов рассказал о пропавших без вести при ударе ВСУ по буровым платформам
Россиянин на электросамокате из-за угла наехал на 87-летнюю женщину
Евросоюз приготовился выделить Украине миллиарды евро
Признание Россией республик Донбасса включили в школьную программу
Дети Кейт Миддлтон появились на праздничных фото в дешевой одежде
Россиянам дали совет на время отключения горячей воды
TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь»
Россиянин избил женщину-контролера из-за давнего конфликта и попал на видео
СКР возбудил 20 уголовных дел в отношении директора Дворца молодежи
Оценена вероятность снижения курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.