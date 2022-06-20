Байден допустил вступление Украины в состав Евросоюза

Президент США Байден заявил, что считает вступление Украины в ЕС весьма вероятным

Вступление Украины в состав Евросоюза (ЕС) является весьма вероятным. Такую возможность допустил президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

Также американский президент заявил, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию украинского государства в ближайшем будущем.

Ранее Байден призвал американцев отказаться от участия в боевых действиях на территории Украины. «Американские граждане не должны ехать на Украину», — считает лидер США. Он добавил, что его проинформировали о пропаже на Украине нескольких американцев. По словам президента, Белому дому в настоящий момент не поступала информация об их местонахождении.