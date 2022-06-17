Президент США Байден призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине

Президент США Джо Байден призвал американцев отказаться от участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Американские граждане не должны ехать на Украину», — подчеркнул лидер США. Байден добавил, что его проинформировали о пропаже на Украине нескольких американцев. По словам президента, Белому дому в настоящий момент не поступала информация об их местонахождении.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США согласились на контакт с Россией о судьбе задержанных на Украине американских граждан, отправившихся туда для участия в боевых действиях. При этом он указал, что Вашингтон пока не обращался к Москве с подобным запросом.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.