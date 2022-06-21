В США рассказали об отказе Шольца и Макрона удовлетворить желание Зеленского

LA Times: Шольц и Макрон отказали Зеленскому в оперативных поставках нового оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие. Об этом пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

Журналист считает, что на Западе уже начинают появляться признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий введенных против России санкции. Он подчеркнул, что трое европейских лидеров не предоставили Зеленскому «самого желанного»: оперативных поставок нового оружия. Помимо этого, обозреватель отметил, что скорое вхождение Украины в Европейский союз (ЕС) является маловероятным.

Ранее бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин увидел задержки поставок оружия на Украину. «Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя», — заявил он. По его мнению, такая ситуация дает России военное превосходство.