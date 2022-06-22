В Удмуртии впервые поставят самую высокую башню из табаней

В Удмуртии на фестивале «Быг-Быг» в Удмуртии поставят самую высокую башню из табаней

В деревне Старые Буги в Удмуртии 2 июля пройдет 8-й Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг». Об этом сообщает «Известия Удмуртской Республики».

По информации газеты, это большое гастрономическое событие под открытым небом ежегодно собирает свыше пяти тысяч человек. Гостей фестиваля ожидают вкусные блюда по удмуртским, ненецким, марийским и другим рецептам, сочные табани и перепечи. Участники мероприятия соорудят самую высокую башню из табаней.

На фестивале также будет доступен бар национальных напитков: быгинский старинный варсь, сур/пиво, сюкась/квас и другое. Детей ждут конкур «Пичи шеф» (маленький шеф), песни и танцы.

В этом году фестиваль ждет поваров из Ямало-Ненецкого автономного округа со строганиной из северной рыбы, мясом северного оленя и морсом из тундровых ягод.