Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
Сегодня
17:00 (Мск)
Аслан Карацев
Мальорка
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
25 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
25 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Министр спорта высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Министр спорта Матыцин заявил, что отстранение россиян от Уимблдона нанесло ущерб турниру
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министр спорта Олег Матыцин высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона-2022. Его слова приводит РИА Новости.

Он осудил недопуск спортсменов по национальному признаку. Матыцин заявил, что из-за отстранения россиян турнир пострадал и лишился рейтинговых очков. «Профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — отметил министр.

Об отстранении россиян от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Мировая история санкций
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны
Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части
В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при «сером» импорте
Исполнительница хита 80-х раскрыла размер своей пенсии
В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры
IKEA проведет закрытую распродажу
Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части
Названа самая красивая женщина в мире
Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.