Министр спорта высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Министр спорта Матыцин заявил, что отстранение россиян от Уимблдона нанесло ущерб турниру

Министр спорта Олег Матыцин высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона-2022. Его слова приводит РИА Новости.

Он осудил недопуск спортсменов по национальному признаку. Матыцин заявил, что из-за отстранения россиян турнир пострадал и лишился рейтинговых очков. «Профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — отметил министр.

Об отстранении россиян от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).