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Экс-супруга Пьера Нарцисса рассказала о последних часах жизни певца

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о последнем разговоре с певцом

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о том, как прошли последние часы жизни артиста. Ее слова передает Super.ru.

«Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: "Лера, я поеду на гемодиализ сейчас". За него болело все отделение. Я спросила: "Ты когда будешь доступен?". Он ответил: "Как станет лучше, я напишу". В реанимацию попал, потому что у него началась подагра, на внутренних органах осел креатинин». Во время медикаментозного сна он не мучился. Не видел, что его откачивают, все время спал», — прокомментировала Калачева.

Бывшая супруга певца уверена, что осложнения в ходе хирургического вмешательства возникли из-за того, что было подобрано неправильное лечение.

«Было потеряно время, в том числе на неправильное лечение. Показатели креатинина достигали значения 400–900, нормальное значение должно быть в районе 200. Запрещенные средства он никогда не употреблял — умер не поэтому», — добавила она.

Ранее стало известно о смерти Пьера Нарцисса. Ему было 45 лет. Нарцисс умер из-за остановки сердца во время операции на почках. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

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Дениза Мацаева
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