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Бразильский форвард покинет «Зенит»

ESPN: бразильский «Коринтианс» на год возьмет в аренду у «Зенита» нападающего Юри Алберто

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразильский форвард Юри Алберто покинет «Зенит». Об этом сообщает ESPN.

В 21-летнем нападающем заинтересован бразильский «Коринтианс». Клуб намерен взять футболиста в аренду у «Зенита» на год. По информации источника, Алберто, находящийся в отпуске в Бразилии, на следующей неделе пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Алберто перешел в «Зенит» в январе 2022 года. Форвард провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.

22 июня сообщалось, что колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос захотел приостановить контракт с клубом. Футболист рассматривает вариант приостановки соглашения на один год.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила решение о приостановке контрактов легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Право приостановки контрактов будет действовать до 30 июня 2023 года.

Дарья Коршунова
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