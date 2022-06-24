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Спорт

Фигурист из Азербайджана рассказал об атмосфере на ЧМ без россиян

Фигурист из Азербайджана Литвинцев рассказал, что атмосфера на ЧМ без россиян была другой
Владимир Литвинцев

Владимир Литвинцев . Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира 2022 года в Монпелье. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен высказался о влиянии отсутствия россиян на турнире на его антураж. «Атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было», — добавил фигурист.

Спортсмен также рассказал, что допустил несколько обидных ошибок, которые не позволили ему занять более высокое место. «Тяжело было после Олимпиады, был немного выгоревшим эмоционально, переходить в тренировочный процесс заново было сложно», — заявил Литвинцев, завершивший мировое первенство на 16-й позиции.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

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Алексей Гусев
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