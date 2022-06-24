Фигурист из Азербайджана рассказал об атмосфере на ЧМ без россиян

Фигурист из Азербайджана Литвинцев рассказал, что атмосфера на ЧМ без россиян была другой

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира 2022 года в Монпелье. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен высказался о влиянии отсутствия россиян на турнире на его антураж. «Атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было», — добавил фигурист.

Спортсмен также рассказал, что допустил несколько обидных ошибок, которые не позволили ему занять более высокое место. «Тяжело было после Олимпиады, был немного выгоревшим эмоционально, переходить в тренировочный процесс заново было сложно», — заявил Литвинцев, завершивший мировое первенство на 16-й позиции.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.