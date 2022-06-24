Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин умер в возрасте 73 лет

Умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Об этом сообщает РИА Новости.

Политику было 73 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье экс-депутата.

Причина смерти не называется. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Сибагатуллин был депутатом нижней палаты парламента пятого, шестого и седьмого созывов.