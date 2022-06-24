Инспектора ГИБДД осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат

Инспектора ГИБДД Камчатского края осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат

Инспектора ГИБДД Камчатского края осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат — полицейский покупал «битые» машины, а затем с помощью должностных полномочий оформлял страховой случай, по которому получал деньги. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю Елена Ильина.

По данным ведомства, в начале 2022 года 34-летний инспектор купил «битую» машину с повреждениями, инсценировал ДТП и задокументировал его и оформил материалы как должностное лицо. После этого мужчина обратился в страховую компанию с подложным заявлением о наступлении страхового случая и получил некоторую сумму денег. Однако этим случаем заинтересовались правоохранители. Расследуя его, они поняли, что всего инспектор так или иначе инсценировал восемь подобных страховых случаев. В некоторых из них он даже привлекал к административной ответственности заведомо невиновных лиц: назначал им штрафы и сам же их оплачивал. Таким образом полицейский придавал законный вид своей деятельности.

Общая сумма похищенных денежных средств у страховой компании составила свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Под суд инспектор пойдет по пяти эпизодам превышения должностных полномочий, восьми эпизодам мошенничества и одному эпизоду служебного подлога.

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