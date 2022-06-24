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Инспектора ГИБДД осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат

Инспектора ГИБДД Камчатского края осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат

Кадр: СУ СК России по Камчатскому краю

Инспектора ГИБДД Камчатского края осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат — полицейский покупал «битые» машины, а затем с помощью должностных полномочий оформлял страховой случай, по которому получал деньги. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю Елена Ильина.

По данным ведомства, в начале 2022 года 34-летний инспектор купил «битую» машину с повреждениями, инсценировал ДТП и задокументировал его и оформил материалы как должностное лицо. После этого мужчина обратился в страховую компанию с подложным заявлением о наступлении страхового случая и получил некоторую сумму денег. Однако этим случаем заинтересовались правоохранители. Расследуя его, они поняли, что всего инспектор так или иначе инсценировал восемь подобных страховых случаев. В некоторых из них он даже привлекал к административной ответственности заведомо невиновных лиц: назначал им штрафы и сам же их оплачивал. Таким образом полицейский придавал законный вид своей деятельности.

Общая сумма похищенных денежных средств у страховой компании составила свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Под суд инспектор пойдет по пяти эпизодам превышения должностных полномочий, восьми эпизодам мошенничества и одному эпизоду служебного подлога.

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Леонид Микуляк
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