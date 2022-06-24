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Россиянин задушил на пикнике гражданскую жену шнурком от кроссовок

В Лянторе 47-летний мужчина задушил гражданскую жену шнурком от кроссовок во время пикника

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре ранее судимого 47-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 44-летней гражданской жены. Об этом в пятницу, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, пара устроила пикник на берегу реки Пим недалеко от города Лянтора. Пьяные сожители поссорились из-за финансовых трудностей в семье. Не выдержав оскорблений, фигурант задушил жену шнурком от кроссовок. Он хотел закопать тело, но не смог из-за большого количества корней в земле, тогда подозреваемый утопил женщину в воде и прикрыл травой.

Спустя несколько дней мать убитой обратилась в полицию с сообщением о пропаже — уточняет «КП». После задержания мужчина сам указал стражам порядка, где задушил жену и спрятал тело. Известно, что он каждый день приходил на берег реки, где произошла трагедия. Там его и обнаружили сотрудники уголовного розыска.

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Екатерина Власова
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