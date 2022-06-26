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В отстранении российских теннисистов от Уимблдона увидели плюсы

Тарпищев заявил, что россияне смогут больше тренироваться из-за отстранения от Уимблдона

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев увидел плюсы в отстранении россиян от Уимблдона. Его цитирует РИА Новости.

«Лишние две недели без Уимблдона — это хороший момент для тренировочного процесса. Поэтому уже сейчас идет подготовка к сезону на харде, у наших теннисистов есть дополнительное время для работы», — заявил он. Тарпищев добавил, что это поможет спортсменам уделить больше внимания лечению травм.

Ранее Тарпищев оценил слова исполнительного директора турнира Салли Болтон о том, что запрет на участие россиян распространяется только на турнир 2022 года. Он счел это признанием ошибки.

20 апреля стало известно об отстранении российских теннисистов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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