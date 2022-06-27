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В США сравнили украинский МиГ-29 и российский Су-35

Military Watch: российский истребитель Су-35 превосходит украинский МиГ-29

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По живучести, авионике и вооружению российский истребитель Су-35 превосходит украинский МиГ-29. Самолеты сравнил американский журнал Military Watch.

Издание отмечает, что МиГ-29 достались Украине после распада Советского Союза. Согласно публикации, тогда Киев получил около 200 таких истребителей, хотя в 2010-х годах их число снизилось до 35 самолетов.

Издание отмечает, что МиГ-29, по сравнению с Су-27 и Су-35, гораздо лучше приспособлены для эксплуатации с минимальным обслуживанием и с коротких взлетно-посадочных полос.

С другой стороны, как пишет Military Watch, на Су-35 установлены радиолокационные станции (РЛС) и комплекс радиоэлектронный борьбы (РЭБ), позволяющие применять ракеты Р-77 за пределами прямой видимости истребителя.

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В мае летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр сравнил самолеты в интервью телеканалу «Звезда» он сказал, что в многофункциональном истребителе Су-35 собрали и приумножили все преимущества Су-27.

В апреле американский журнал Popular Mechanics описал гипотетическую подготовку к сражению истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС) США и Королевских ВВС Великобритании и Австралии, действия которых координировались самолетами боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (STARS).

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Иван Потапов
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