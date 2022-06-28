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Спорт

Костя Цзю оценил выход российского боксера на бой под канадским флагом

Костя Цзю заявил, что неважно, под каким флагом Бетербиев вышел на бой со Смитом-младшим
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Elsa / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил выход российского боксера Артура Бетербиева на бой против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его цитирует РИА Новости.

«Не имеет значения, под каким флагом выступал Артур в бою против Смита. Все знают, откуда он», — заявил Цзю. Экс-спортсмен подчеркнул, что Бетербиев выиграл поединок, поэтому важнее сделать акцент не на флаге, а на том, как россиянин боксирует.

Ранее Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом. Он заявил, что это было вынужденной мерой.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед и ни одного поражения.

Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом из-за отказа организаций признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

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