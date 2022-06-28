Костя Цзю оценил выход российского боксера на бой под канадским флагом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил выход российского боксера Артура Бетербиева на бой против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его цитирует РИА Новости.
«Не имеет значения, под каким флагом выступал Артур в бою против Смита. Все знают, откуда он», — заявил Цзю. Экс-спортсмен подчеркнул, что Бетербиев выиграл поединок, поэтому важнее сделать акцент не на флаге, а на том, как россиянин боксирует.
Ранее Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом. Он заявил, что это было вынужденной мерой.
В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед и ни одного поражения.
Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом из-за отказа организаций признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.