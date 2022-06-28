Ушедшего из «Спартака» шведского футболиста сочли неблагодарным

Экс-футболист Кечинов счел ушедшего из «Спартака» форварда Джордана Ларссона неблагодарным

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил уход шведского нападающего Джордана Ларссона из московской команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Его уход на данный момент — это вообще не потеря, тем более учитывая, что у него нет желания сюда возвращаться, где он получал огромнейшую зарплату, а сейчас еще и делает такие заявления», — отметил Кечинов. Экс-игрок счел, что форвард мог уйти «по-тихому».

Об уходе Ларссона стало известно 27 июня. Трудовой договор с 25-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон. Московский клуб отреагировал на ситуацию издевательским постом в соцсетях. Красно-белые опубликовали фотографию нападающего в классическом костюме, отметив, что тот в нынешнем сезоне не забил ни одного мяча, не сделал ни одной голевой передачи в чемпионате России, но дал семь интервью. «Спасибо за насыщенный сезон в [Российской премьер-лиге] РПЛ, агент 007», — такой надписью «Спартак» сопроводил пост.

Ранее Ларссон обрадовался санкциям Международной федерации футбола, согласно которым легионеры имеют право приостановить контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. «Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со "Спартаком". Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию», — сказал он.