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В Красноярске отметят праздник дыни

В Красноярске отметят узбекский праздник «Ковун сайли»

Фото: AI FENG Hsiung / Unsplash

В Красноярске на восточной стороне острова Татышев пройдет традиционный узбекский праздник «Ковун сайли» или праздник дыни. Об этом сообщает GorNovosti.

В программе праздника дегустация — кроме узбекских арбузов и дынь, можно будет попробовать национальные блюда. Также пройдет площадка по карвингу – художественной резьбе по фруктам — и конкурс на знание особенностей праздника, культурных традиций и обычаев узбеков.

Гостей мероприятия ждут и соревнования по национальной борьбе «кураш». «Для гостей праздника пройдет большой праздничный концерт от творческих коллективов и исполнителей», — рассказали организаторы.

«Ковун сайли» или праздник дыни отмечается в честь первого урожая в Узбекистане.

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Варвара Кошечкина
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