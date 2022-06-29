В Красноярске отметят праздник дыни

В Красноярске отметят узбекский праздник «Ковун сайли»

В Красноярске на восточной стороне острова Татышев пройдет традиционный узбекский праздник «Ковун сайли» или праздник дыни. Об этом сообщает GorNovosti.

В программе праздника дегустация — кроме узбекских арбузов и дынь, можно будет попробовать национальные блюда. Также пройдет площадка по карвингу – художественной резьбе по фруктам — и конкурс на знание особенностей праздника, культурных традиций и обычаев узбеков.

Гостей мероприятия ждут и соревнования по национальной борьбе «кураш». «Для гостей праздника пройдет большой праздничный концерт от творческих коллективов и исполнителей», — рассказали организаторы.

«Ковун сайли» или праздник дыни отмечается в честь первого урожая в Узбекистане.