Ливия остановила экспорт нефти из-за протестов

Ливия остановила экспорт нефти из двух портов на фоне протестов

Нефтяные компании Ливии остановили экспорт на фоне протестов и ухудшения политической ситуации в стране, пишет Bloomberg.

Речь идет о двух портах: Эс-Сидер и Рас-Лануф. Первый является крупнейшим в стране по объему экспортных отгрузок, второй занимает третье место по этому показателю.

Порты используются государственной нефтяной компанией Ливией National Oil Corp. (NOC) и компанией Waha Oil. Последняя была вынуждена полностью прекратить добычу нефти из-за протестов в городе Эс-Сидер.

Снижение поставок из Ливии происходит на фоне роста мировых цен на нефть в условиях российской спецоперации на Украине. На момент публикации августовский фьючерс на европейский сорт Brent торговался на бирже ICE по 118,1 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 0,17 процента.

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