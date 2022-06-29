В России проиндексируют цены на удобрения для сельского хозяйства

В РФ трижды проиндексируют цены на удобрения для аграриев до конца года

В России трижды проиндексируют цены на удобрения для сельского хозяйства. Решение было принято в согласовании с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минсельхозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании-производителе удобрений.

До конца текущего года с 1 июня произойдет индексация на пять процентов на все удобрения, кроме селитры. С 1 сентября цены будут проиндексированы на еще на пять процентов, а на селитру — на 10 процентов. Третья индексация планируется 1 декабря, на 8,4 процента (селитра — на 8,6 процента).

Отмечается, что производители минеральных удобрений договорились о сдерживании цен для аграриев до конца 2021 года, а в дальнейшем и до мая 2022 года. В июне ФАС рекомендовала разработать ценовую политику, направленную на установку предельной стоимости и формирование минимальных наценок дистрибьюторов.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений для сельского хозяйства на мировой рынок. Москва и Минск договорились о готовности предпринять все необходимое, чтобы удовлетворить потребности мировых рынков в связи с перебоями в поставках продовольствия и удобрений.