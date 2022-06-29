В России подешевеет один вид жилья

Владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» прогнозирует снижение цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в России начнут снижаться к осени. Удешевление одного вида недвижимости спрогнозировала владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, ее слова передают «Известия».

«Летом не будет никаких резких колебаний рынка, инвесторы пока не хотят продавать дешево. А осенью для стимулирования продаж цены на "вторичку" начнут снижаться — если, конечно, не поменяются кардинально внешние условия и факторы», — заявила эксперт. Аверс добавила, что и сейчас низкий спрос на вторичное жилье продолжит падать. Это приведет к тому, что такая недвижимость станет доступнее.

Одновременно с этим девелоперы будут держать цены на новостройки на прежнем уровне. При этом они станут предлагать клиентам акции — скидки, бесплатный ремонт или более выгодную ипотеку. Дисконты будут скрывать, чтобы не спровоцировать падение рынка. «Денег у населения стало меньше, и те средства, которые есть, понесут в первую очередь», — считает Аверс.

Ранее в июне исследование консалтинговой компании Knight Frank показало, что россияне стали чаще продавать вторичное жилье в Подмосковье. Летом доля таких объектов превысила 82 процента от всего предложения.