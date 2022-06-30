В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов, возвращавшихся на Украину

В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов, возвращавшихся на Украину после вывоза продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По данным газеты, всего состав насчитывал 32 вагона-зерновоза, принадлежащих украинскому частному оператору. Обстоятельства крушения расследуются.

Ранее власти США анонсировали санкции на уровне стран «Большой семерки» (G7) за вывоз зерна с территории Украины. «Лидеры стран "семерки" примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», — заявили в Белом доме.

Западные страны ранее неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке из-за блокировке украинских пор. Москва отвергает претензии и заявляет, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов. Осуществить его, по версии Кремля, невозможно из-за того, что акватория портов заминирована.