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В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии

The Spectator: США не должны продолжать тащить груз ответственности других членов НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США не должны продолжать тащить груз ответственности других стран НАТО, а европейским членам альянса пора всерьез заняться обороной континента, не бездействуя и не перекладывая эту задачу на американское государство. Об этом высказался автор портала The Spectator Дэниел ДеПетрис.

По его мнению, европейские члены блока забыли о части договора, где говорится о том, что все страны обязаны содержать свои собственные вооруженные силы и за счет их развития поддерживать коллективную безопасность. «За исключением Соединенных Штатов и нескольких других членов, таких как Великобритания и, возможно, Франция, большинство членов удобно забыли об этом», — обвинил их автор, отмечая, что ничего не указывает на конкретные сдвиги в направлении более справедливого и сбалансированного разделения обязанностей внутри альянса.

ДеПетрис назвал нежизнеспособной стратегию оставить оборону Европы «на усмотрение дяди Сэма». «Усиление присутствия войск на восточном фланге логично. Вопрос, как всегда, в том, откуда возьмутся эти дополнительные силы, и смогут ли другие страны, помимо США, заставить инициативу работать», — задается вопросом журналист, выражая мнение, что действия НАТО полностью зависят от Вашингтона.

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Антон Похиляк
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