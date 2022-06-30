Медведев допустил возможность распада Евросоюза

Зампред Совбеза Медведев заявил, что в ближайшие десятилетия Евросоюз может ждать распад

В ближайшие десятилетия Евросоюз (ЕС) может жать распад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на международном юридическом форуме. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 1».

По словам Медведева, прогнозы на будущее Евросоюза даются «очень разные».

«Неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет», — заявил зампред Совбеза.

Схожие тезисы Дмитрий Медведев высказывал и ранее. Так в своем Telegram-канале он заявлял, что (ЕС) может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. «Страшно подумать, какой будет скандал», — предположил Медведев реакцию Украины на возможный распад Евросоюза.