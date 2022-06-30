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Названа причина невозможности скачать WhatsApp для компьютера в России

Техдиректор «Роскомсвободы» объяснил проблемы с загрузкой WhatsApp блокировкой Facebook

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров объяснил, почему пользователи из России не могут скачать мессенджер WhatsApp для компьютера с официального сайта сервиса. Причину он назвал в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Шакирова, пользователи из России не могут скачать мессенджер на компьютер с сайта сервиса, так как необходимые для этого файлы расположены на сетевой инфраструктуре CDN (Content Delivery Network), заблокированной Роскомнадзором. «Эти файлы у них загружены на CDN fbcdn.net, который в России заблокирован в рамках блокировки Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в РФ, компания-владелец Meta признана экстремистской организацией и запрещена)», — объяснил специалист.

Согласно сервису Роскомнадзора для проверки блокировок, доступ к fbcdn.net был ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля. По словам Шакирова, технически WhatsApp для ПК было невозможно загрузить в России с того момента, как CDN была внесена в реестр Роскомнадзора. Он предположил, что эти файлы могли быть доступны россиянам в том случае, если они какое-то время отправлялись юзерам не из глобальной CDN компании Meta, как сейчас, а с whatsapp.com.

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О проблемах у пользователей из России с загрузкой WhatsApp для ПК стало известно в конце июня. При попытке скачать мессенджер пользователи сталкивались с сообщением о том, что доступ к ресурсу не удается получить. Вместе с тем при использовании VPN загрузка проходила как обычно.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Перед этим компания временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих. В связи с этим Роскомнадзор с 14 марта также начал блокировать в России Instagram.

Facebook заблокировали в РФ 4 марта. В Роскомнадзоре объяснили, что такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ.

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Маргарита Щигарева
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