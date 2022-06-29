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Россиянам стала недоступна загрузка WhatsApp для компьютера

Мессенджер WhatsApp стал недоступен для загрузки на ПК для пользователей из России

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Мессенджер WhatsApp для ПК стал недоступен для загрузки в России. При попытке скачать установочный файл с официального сайта сервиса у пользователя появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу получить не удается.

Проблема с загрузкой возникает как у пользователей ПК с операционной системой Windows, так и для устройств на MacOS. Вместе с тем при подключении VPN-клиента скачивание мессенджера проходит как обычно.

Первые сообщения о том, что у россиян возникли сложности со скачиванием WhatsApp для компьютеров, появились в СМИ 28 июня. На момент публикации материала представители сервиса не прокомментировали ситуацию.

В июне банк бесплатных фото Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. Такое решение компания приняла в связи с событиями на Украине. Перед этим по той же причине для россиян стали недоступны сервис для графического дизайна Canva и фотобанк Pixabay.

Ранее также стало известно, что компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play. Отмечалось, что у россиян сохранилась возможность публиковать новые бесплатные сервисы.

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Маргарита Щигарева
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