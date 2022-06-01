Популярный сервис для дизайна отключил доступ россиянам

Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ россиянам из-за событий на Украине

Популярный сервис для графического дизайна Canva объявил, что перестал быть доступным в России в связи с событиями на Украине. Об отключении доступа россиянам говорится в блоге на сайте австралийской компании.

При попытке зайти на сайт сервиса из России появляется сообщение о том, что Canva больше не доступна в РФ. Такое решение объясняется тем, что компания осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

В начале марта Canva также отключила возможность оплаты из России. Вместе с тем бесплатная версия сервиса по-прежнему оставалась доступна пользователям из РФ. В связи с этим компания подверглась критике со стороны местной украинской диаспоры.

Ранее также стало известно, что компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play. Отмечалось, у россиян сохранилась возможность публиковать новые бесплатные сервисы.