Подмосковному чиновнику оставили в силе приговор за убийство любовницы

Суд признал законным приговор в 9,5 года экс-главе Раменского района за убийство женщины

Московский областной суд признал законным приговор в виде 9,5 года лишения свободы, вынесенный экс-главе администрации Раменского муниципального района Андрею Кулакову за убийство Евгении Исаенковой в 2019 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в областной прокуратуре.

Апелляционная инстанция не нашла нарушений и оставила решение Подольского городского суда в силе. В ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.

18 марта со второго раза Кулаков был признан виновным в убийстве любовницы. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые установили, что чиновник совершил преступление в отношении женщины, но заслуживает снисхождения.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков во время ссоры задушил Исаенкову в салоне ее автомобиля, припаркованного в лесу, после чего скрылся с места происшествия. Через два дня машину с телом обнаружили полицейские. В конце мая того же года Кулакова задержали.

23 декабря 2021 года Мособлсуд отменил оправдательный приговор Кулакову, вынесенный в середине ноября. Выяснилось, что у одного из присяжных ранее была судимость, у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание.