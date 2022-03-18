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Бывший глава Раменского района осужден на 9,5 года за убийство любовницы

Суд приговорил к 9,5 года экс-главу Раменского района Подмосковья за убийство любовницы

Фото: страница Андрея Кулакова во «ВКонтакте»

Подольский городской суд приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего главу администрации Раменского муниципального района Московской области Андрея Кулакова за убийство. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве им любовницы.

В последнем слове Кулаков просил назначить ему минимальное наказание. «Каждый человек, наверное, способен на убийство. Я не исключение... Но, как я говорил, та ситуация, которая вменяется мне, никак не способствовала тому, что я мог убить. Я жил как обычный гражданин, старался приносить пользу», — заявил он.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков во время ссоры задушил женщину в салоне ее автомобиля, припаркованного в лесу, после чего скрылся с места происшествия. Через два дня машину с телом обнаружили полицейские. В конце мая того же года Кулакова задержали.

23 декабря 2021 года Мособлсуд отменил оправдательный приговор Кулакову, вынесенный в середине ноября. Выяснилось, что у одного из присяжных ранее была судимость, у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание.

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Любовь Ширижик
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