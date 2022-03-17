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Обвиняемому в убийстве любовницы главе Раменского района запросили срок

Прокурор запросил 9 лет и 10 месяцев колонии для экс-главы Раменского района Кулакова
Андрей Кулаков

Андрей Кулаков. Фото: страница Андрея Кулакова во «ВКонтакте»

Прокурор запросил 9 лет и 10 месяцев колонии для экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Согласно данным, в последнем слове бывший чиновник попросил назначить ему минимальное наказание. «Каждый человек, наверное, способен на убийство. Я не исключение... Но как я говорил, та ситуация, которая вменяется мне, она никак не способствовала тому, что я мог убить. Я жил, как обычный гражданин, старался приносить пользу», — заявил он.

Ранее коллегия присяжных признала Кулакова виновным по делу об убийстве. 14 февраля его отправили в СИЗО на два месяца. Позже Подольский суд огласил переписку убитой Исаенковой.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года мужчина во время ссоры задушил женщину в салоне ее автомобиля, припаркованного в лесу, после чего скрылся с места происшествия. Через два дня машину вместе с телом обнаружили полицейские. В конце мая того же года Кулакова задержали.

В СКР уточнили, что сторона защиты мешала расследованию, используя СМИ: c помощью публикаций и участия в ток-шоу они пытались сформировать у россиян предвзятое отношение к следствию. Однако результаты 26 экспертиз, изученная детализация звонков и записи с камер видеонаблюдения подтвердили причастность чиновника к преступлению.

23 декабря 2021 года Мособлсуд отменил оправдательный приговор Кулакову, вынесенный в середине ноября. Выяснилось, что у одного из присяжных ранее была судимость, у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание.

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Елизавета Новикова
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