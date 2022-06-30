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Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду

Режиссер Никита Михалков заявил, что попытки подражать Голливуду не увенчались успехом

Фото: Alexey S. Yushenkov / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинематографист заявил, что подобные попытки в прошлом не увенчались успехом. Он считает, что россияне другие.

«Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда?» — сказал Михалков.

Ранее он выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». Своей идеей режиссер поделился во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — рассказал Михалков.

Призовой фонд он предложил установить «в районе 3-5 миллионов долларов».

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Марина Погосян
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