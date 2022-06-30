Режиссер Никита Михалков заявил, что попытки подражать Голливуду не увенчались успехом

Режиссер Никита Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинематографист заявил, что подобные попытки в прошлом не увенчались успехом. Он считает, что россияне другие.

«Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда?» — сказал Михалков.

Ранее он выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». Своей идеей режиссер поделился во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — рассказал Михалков.

Призовой фонд он предложил установить «в районе 3-5 миллионов долларов».