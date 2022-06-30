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Спорт

Шлеменко оценил выход Бетербиева на бой под флагом Канады фразой «к этому и шло»

Шлеменко заявил, что выходу Артура Бетербиева на бой под флагом Канады не стоит удивляться
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Gregory Payan / AP

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о выходе российского боксера Артура Бетербиева на поединок против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Шлеменко оценил ситуацию фразой «все к этому и шло». «Чему тут удивляться, он же ведь не первый и не последний спортсмен, который родился в России, а получил гражданство другой страны, многие наши хоккеисты тем же путем пошли. Им так проще вести свои дела и строить карьеру», — заявил он. Боец отметил, что Бетербиев давно сделал выбор в пользу Канады.

Ранее Бетербиев признался, что ему не предлагали выйти на поединок под российским флагом. «Такой опции вообще не было. Они могли в первую очередь заблокировать меня, просто не давать бои, а если это затянется, то просто освободить титулы», — объяснил он.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему. Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед на профессиональном ринге.

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