В Госдуме порассуждали о трибунале для Зеленского

Депутат Госдумы Черняк заявил, что президента Украины Зеленского ждет трибунал

Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал и признание военным преступником. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Черняк, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий заявил, что украинский президент понесет ответственность за целый ряд преступлений, и у мирового сообщества не останется выхода, кроме как признать его виновным.

«Он должен ответить за геноцид против своего же народа, которым прикрывались и прикрываются как живым щитом. За биологические лаборатории и людей, над которыми ставили опыты, за обстрелы мирных граждан Луганска и Донецка, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма», — порассуждал Черняк.

Ранее с аналогичным заявлением выступал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что затягивать проведение трибунала «было бы неправильно».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).