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Американской волейболистке вернули украденную золотую олимпийскую медаль

Американской волейболистке Поултер вернули украденное золото Игр-2020, вора арестовали
Джордин Поултер

Джордин Поултер. Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Американской волейболистке Джордин Поултер вернули украденную золотую олимпийскую медаль. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Пропавшую награду обнаружили владельцы барбершопа в Анахайме (штат Калифорния, США). Они собирались выбросить найденный пакет в мусорное ведро, однако он показался им тяжелым и они, решив его открыть, нашли там медаль. Владельцы заведения обратились в полицию, после чего награда была возвращена чемпионке.

Отмечается, что полиция арестовала вора. Им оказался 31-летний Джордана Фернандес, которого также обвиняют в квартирной краже, хранении наркотиков и краже автомобиля.

Поултер сообщила о краже медали 25 мая. Олимпийская чемпионка обнаружила свою машину на парковке в Анахайме разбитой и заявила о пропаже награды.

В сентябре 2021-го воры ограбили дом российской олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной. Преступники похитили золотую и серебряную медали Игр, а также драгоценности. Однако позже злоумышленники решили вернуть украденное и подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает спортсменка.

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