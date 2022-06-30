Американской волейболистке вернули украденную золотую олимпийскую медаль

Американской волейболистке Поултер вернули украденное золото Игр-2020, вора арестовали

Американской волейболистке Джордин Поултер вернули украденную золотую олимпийскую медаль. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Пропавшую награду обнаружили владельцы барбершопа в Анахайме (штат Калифорния, США). Они собирались выбросить найденный пакет в мусорное ведро, однако он показался им тяжелым и они, решив его открыть, нашли там медаль. Владельцы заведения обратились в полицию, после чего награда была возвращена чемпионке.

Отмечается, что полиция арестовала вора. Им оказался 31-летний Джордана Фернандес, которого также обвиняют в квартирной краже, хранении наркотиков и краже автомобиля.

Поултер сообщила о краже медали 25 мая. Олимпийская чемпионка обнаружила свою машину на парковке в Анахайме разбитой и заявила о пропаже награды.

В сентябре 2021-го воры ограбили дом российской олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной. Преступники похитили золотую и серебряную медали Игр, а также драгоценности. Однако позже злоумышленники решили вернуть украденное и подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает спортсменка.