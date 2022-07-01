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Нурмагомедов оценил перспективы российских бойцов в UFC

Нурмагомедов выразил надежду, что через несколько лет будет три российских чемпиона UFC

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы отечественных спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Telegram-канал UFC Russia.

«Я бы хотел, чтобы через пять-шесть лет с нашего зала было как минимум три чемпиона UFC», — выразил надежду Нурмагомедов. Он отметил, что очень сильно в это верит, потому что давно в этом виде спорта и примерно может понять, кто на что способен.

Ранее Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC. Церемония прошла в ночь с 30 июня на 1 июля в американском Лас-Вегасе. В ходе мероприятия спортсмену вручили награду, а также специальный пиджак члена Зала славы UFC. Также за свои спортивные достижения в Зал славы был включен бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках в профессиональных MMA. Последний поединок боец провел в октябре 2020 года против американца Джастина Гэтжи.

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