Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Аэрофлот» начал новую распродажу билетов по России со скидками до 60 процентов

«Аэрофлот» объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60 процентов

Фото: Sergey Ginak / Shutterstock.com

Авиакомпания «Аэрофлот» объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60 процентов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полет необходимо совершить в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи и городами России.

Также тарифы можно комбинировать для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы Максимум, который дает пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия. Например, билет по тарифу Максимум позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия, в случае необходимости. Кроме того, по тарифу Максимум, по сравнению с другими тарифами, начисляется большее количество миль программы «Аэрофлот Бонус» и предлагаются более выгодные условия повышения в классе обслуживания.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
В ЛДПР отреагировали на появление Университета имени Жириновского в Москве
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека
На месте скандального памятника «Аленке» открыли новый
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.