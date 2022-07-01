«Аэрофлот» начал новую распродажу билетов по России со скидками до 60 процентов

«Аэрофлот» объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60 процентов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полет необходимо совершить в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи и городами России.

Также тарифы можно комбинировать для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы Максимум, который дает пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия. Например, билет по тарифу Максимум позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия, в случае необходимости. Кроме того, по тарифу Максимум, по сравнению с другими тарифами, начисляется большее количество миль программы «Аэрофлот Бонус» и предлагаются более выгодные условия повышения в классе обслуживания.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.

