«Аэрофлот» начал новую распродажу билетов по России со скидками до 60 процентов
Авиакомпания «Аэрофлот» объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60 процентов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Купить авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полет необходимо совершить в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.
Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи и городами России.
Также тарифы можно комбинировать для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включен тариф группы Максимум, который дает пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия. Например, билет по тарифу Максимум позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия, в случае необходимости. Кроме того, по тарифу Максимум, по сравнению с другими тарифами, начисляется большее количество миль программы «Аэрофлот Бонус» и предлагаются более выгодные условия повышения в классе обслуживания.
Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.