Нурмагомедов назвал соперника мечты среди знаменитостей

Хабиб Нурмагомедов признался, что провел бы бой с Майклом Джорданом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на шутливый вопрос о сопернике мечты среди знаменитостей и даже вымышленных персонажей. Об этом сообщает Bloody Elbow.

33-летний россиянин признался, что подрался бы с известным в прошлом баскетболистом Майклом Джорданом. «Почему он? Да не знаю. Просто считаю, что я мог бы перевести его в партер», — ответил Нурмагомедов со смехом.

Нурмагомедов отвечал на вопросы журналистов после включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В частности, россиянин назвал лучший момент в профессиональной карьере. Таковым он считает его поединок против Конора Макгрегора.

Церемония включения Нурмагомедова в Зал славы UFC прошла в ночь на 1 июля. О присвоении статуса экс-чемпиону UFC стало известно в марте.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, одолев Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. Всего на счету россиянина 29 побед.