В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН

Дипломат Полянский заявил, что заявления Украины о жалобах на РФ не заслуживают внимания

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о подаче новой жалобы в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН). Он отметил, что они не заслуживают особого внимания.

Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания, но, конечно, мы учитываем все это дело, потому что это часть нашей работы, прежде всего часть работы моих коллег в Москве, в Гааге, тех, кто работает над этой темой Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

По словам дипломата, попытки Киева представить дело по иску против России как решенные вопрос являются стремлением «выдавать желаемое за действительное».

Полянский указал, что в этом вопросе все очень запутано, и несмотря на то, что заявлений подано много, «выхлопа от этого пока мало». Он добавил, что идет работа юристов с разных сторон, однако, как показывает практика, дело становится все более запутанным.

Первый зампостпреда заключил, что действия Украины направлены в первую очередь на то, чтобы доказать Западу неправоту России.

Новый меморандум в Международный суд ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев подал меморандум в Международный суд ООН в связи с якобы имеющимся нарушением Россией Конвенции о предупреждении геноцида.

Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде». Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Министр иностранных дел не уточнил, о каком именно нарушении идет речь, однако указал, что обращение является важным шагом «для привлечения России к ответственности и возмещения причиненного ущерба».

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.

Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».

16 марта Международный суд ООН постановил, что Москва должна остановить спецоперацию на Украине. В Гааге потребовали от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт между сторонами.

МИД Нидерландов назвал решение Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге призвать Россию к прекращению военной операции на Украине обязательным.

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