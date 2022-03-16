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Решение суда ООН о прекращении спецоперации на Украине назвали обязательным

МИД Нидерландов: призыв суда ООН прекратить спецоперацию на Украине имеет юридическую силу

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

МИД Нидерландов назвал решение Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге призвать Россию к прекращению военной операции на Украине обязательным, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Вопке Хукстра.

По его словам, это решение имеет обязательную юридическую силу, а президент России Владимир Путин должен уважать постановление и «немедленно прекратить» военные действия.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Москва должна остановить спецоперацию на Украине, которую она начала 24 февраля. Россия отказалась участвовать в заседании, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».

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Марина Совина
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