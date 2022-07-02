Появилось видео разрушительного торнадо в Китае

В Чаочжоу провинции Гуандуна на юго-востоке Китая прошло мощное торнадо и попало на видео

В городе Чаочжоу провинции Гуандун на юго-востоке Китая прошло мощное торнадо в субботу, 2 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ. В соцсетях появилось видео разрушительного погодного явления.

На кадрах видно, как сильный ветер срывает кровлю с крыши, рвет линии электропередачи, а где-то разрушает целые здания. Кроме того, инженерное судно потерпело крушение у побережья Гонконга.

В ходе спасательной операции удалось найти трех членов экипажа. При этом судьба еще 27 человек остается пока неизвестной.

В Гонконге на фоне приближения к специальному административному району тропического шторма объявили восьмой уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале. Предыдущий торнадо обрушился на южную часть Китая 19 июня.