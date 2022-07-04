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Раскрыто имя передавшего права на песни «Ласкового мая» Разину человека

Продюсер Герасимов заявил, что права на песни «Ласкового мая» Разину передал Кузнецов
Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов раскрыл имя человека, который передал права на песни «Ласкового мая» Андрею Разину. Об этом сообщает Prozvezd.

По словам музыкального деятеля, многолетние судебные разбирательства скончавшегося 23 июня Юрия Шатунова с продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным начались из-за того, что основатель «Ласкового мая» и автор хитов группы Сергей Кузнецов передал медиаменеджеру права на песни.

«Юрку мне дико жалко. Сколько крови у него попил Разин во время этой истории с дележкой песен. Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без "Белых роз"? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — заявил Герасимов.

Ранее стало известно, что вдову Шатунова госпитализировали после известия о том, что певец скончался. Сообщалось, что после смерти музыканта Светлана Шатунова, а также дочь и сын исполнителя вступят в судебные разбирательства с Разиным за исключительные права на песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

В свою очередь, Разин выступил с заявлением на девятый день после смерти певца, сообщив о том, что кроме семьи и самого медиаменеджера у Шатунова не осталось близких.

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Анастасия Астахова
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