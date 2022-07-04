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Министр спорта прокомментировал ситуацию с хоккеистом Федотовым

Министр спорта Матыцин призвал жить по закону, комментируя ситуацию с хоккеистом Федотовым

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с хоккеистом Иваном Федотовым, его слова приводит РИА Новости.

Матыцин сообщил, что Минспорт находится в тесном контакте с Министерством обороны, и готов сотрудничать при необходимости. Он уточнил, что «вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере Минобороны».

«Живите по закону, и все у вас будет хорошо», — добавил Матыцин.

Ранее 4 июля стало известно, что Ивана Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России в Северодвинске. Отмечается, что хоккеист пробудет там до сентября.

1 июля вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге. По данным источника «Фонтанки», процедуру инициировала военная прокуратура, которая якобы имеет достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии.

В апреле Федотов объявил, что подпишет контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Антон Похиляк
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Министр спорта прокомментировал ситуацию с хоккеистом Федотовым
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