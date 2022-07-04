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В российском регионе пройдут «мышиные бега»

«Мышиные бега» пройдут в Ярославской области в рамках фестиваля

Фото: Администрация города Мышкин

В городе Мышкин Ярославский области пройдет фестиваль мыши. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туристический портал региона.

Мероприятие состоится 9 июля и начнется с так называемых «мышиных бегов». Принять участие в забеге смогут все желающие в костюме мыши. Кроме того, на празднике организуют «котомышиные бои», участники которых сразятся друг с другом при помощи подушек в виде сыра и колбасы.

На площадке фестиваля в течение всего дня будет работать ремесленная ярмарка. Также там пройдут бесплатные мастер-классы по лепке из глины, художественной обработке кожи, верховой набойке ткани, ковке металла и бисероплетению.

Для гостей фестиваля организуют концертные выступления и театральные программы, а также летний бал, на котором выберут короля и королеву. Завершится праздник фейерверком.

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Варвара Кошечкина
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