Нежелание НАТО принимать Украину объяснили угрозой мировой войны

Политолог Калачев объяснил нежелание НАТО принимать Украину угрозой мировой войны

Нежелание НАТО принимать Украину в альянс обусловлено рядом причин, но главная, безусловно, политическая — это может привести к третьей мировой войне, считает руководитель Политической экспертной группы политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно.

Руководство Украины уже неоднократно заявляло, что больше не стремится в НАТО, и зачем Кулеба сейчас задает этот вопрос, не совсем понятно, отметил политолог. «Мне представляется, что Кулеба прекрасно сам знает все ответы на вопросы. Зачем ему ставить в неудобное положение партнеров и союзников Украины, которые ей помогают настолько, насколько считают возможным, вместо того, чтобы как-то изящно обыграть скорое присоединение к альянсу Швеции и Финляндии, которые симпатизируют Украине?» — сказал Калачев.

Преимущества Финляндии и Швеции в НАТО

Армии Швеции и Финляндии давно вооружены тем же оружием, что и страны НАТО, и используют те же системы связи. Они давно были готовы к вступлению в альянс и уже сейчас способны участвовать в совместных операциях, рассказал политолог. «Никаких проблем с переходом на стандарты НАТО у них нет, они уже им соответствуют», — подчеркнул он.

В отличие от Финляндии и Швеции, украинская армия вооружена преимущественно советским оружием, что усложняет переход на стандарты НАТО, так как предполагает перевооружение и переобучение, заметил Калачев. Кроме того, гипотетическое вступление Украины в НАТО создало бы массу неразрешимых проблем.

Это сугубо техническая проблема, а есть проблема политическая, и я думаю, что ее все прекрасно понимают — вступление Украины в НАТО стало бы откровенным вызовом России с учетом неурегулированных территориальных вопросов, с учетом характера отношений, с учетом конфликта. Это бы означало втягивание НАТО напрямую в конфликт с Россией не в виде поставок отдельных видов вооружений, а в прямой конфликт, то есть вступление Украины в НАТО способствовало бы развязыванию третьей мировой войны, чего, естественно, никто не хочет Константин Калачев политолог

29 июня НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, протокол о присоединении двух стран к НАТО подпишут 5 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Он напомнил, что при начале боевых действий войска в первую очередь наносят удары по военной инфраструктуре противника.