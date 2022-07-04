Кулеба потребовал объяснить нежелание Запада принять Украину в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба потребовал объяснить нежелание Запада принять страну в НАТО

Причина, по которой НАТО желает видеть в своем составе Швецию и Финляндию, но отвергает Украину, до сих пор неизвестна киевским властям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова цитирует РИА Новости.

Глава МИД потребовал объяснений, почему западные страны затягивают процесс интеграции страны в альянс, при этом гарантируя Хельсинки и Стокгольму вступление по ускоренной процедуре. Он пояснил, что руководству Североатлантического альянса следует «обосновать» украинцам эту ситуацию.

«В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс», — пояснил Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна не согласится на гарантии безопасности, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Он подчеркнул, что республика нуждается в «эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.