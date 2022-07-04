Британские турниры наказали за недопуск российских теннисисток

WTA оштрафовала турниры в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме за недопуск россиянок

Женская теннисная ассоциация (WTA) наказала организаторов турниров в британских Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме, которые проходят в преддверии Уимблдона, за недопуск российских теннисисток. Об этом сообщает Daily Mail.

Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) оштрафовали на 620 тысяч фунтов стерлингов. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) наказали на 207 тысяч фунтов стерлингов. Организации заявили, что подадут апелляцию на это решение.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

В июне президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил слова исполнительного директора Уимблдона Салли Болтон о том, что запрет на участие россиян распространяется только на турнир 2022 года. Он счел это признанием ошибки.