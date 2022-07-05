СКР расследует обстоятельства массовой драки с пострадавшими у кафе

Расследование дела о массовой драке с битами и оружием у кафе в Ковдоре передано в СКР

В Мурманской области сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) начали расследовать обстоятельства дела по факту грубого нарушения общественного порядка в Ковдоре. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, массовая драка в российском городе вспыхнула в ночь на 4 июля, после того как охрана не пустила в местное кафе мужчину с несовершеннолетней подругой. Отказ сильно разозлил ее спутника, и он вернулся с несколькими приятелями, которые стали избивать двоих охранников. Те тоже вызвали подмогу.

Потасовка переместилась на парковку местного торгового центра. В результате пострадали четыре человека, среди них 16-летний подросток. Двоих пришлось госпитализировать.

В МВД возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору») после чего передали дело на контроль руководителя управления СКР.